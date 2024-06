Maria De Filippi, al mare il costume è intero: le foto

Finalmente vacanze per Maria De Filippi. Dopo una stagione di successo, la regina della tv si concederà una lunga e meritata pausa nella sua villa di Andesonia, all'Argentario, dove ogni estate si rigenera - circondata da amici e familiari (e dagli inseparabili cani) - prima di tornare al lavoro.

Un piccolo assaggio, però, c'è stato nei giorni scorsi a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si sono svolte le riprese di Temptation Island, in onda da ieri su Canale 5 (qui il riassunto della prima puntata). La conduttrice - al timone della Fascino, produzione del reality - ha seguito tutto da dietro le quinte, dando come sempre grande supporto alla sua squadra, e nei momenti di pausa ne ha approfittato per un po' di relax in spiaggia.

Il settimanale Gente l'ha immortalata distesa sul lettino - con l'immancabile tablet per monitorare il piano di produzione - e poi durante una passeggiata sul bagnasciuga. Costume intero, nero, Meria De Filippi è elegantissima e sfoggia una splendida forma fisica. Merito di tanto sport, dal tennis - una delle sue più grandi passioni - alla palestra, la conduttrice a 62 anni è tonica e definita. E se a luglio il lavoro lo mette in stand by, lo stesso non si può dire per l'allenamento.