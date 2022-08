"Dopo la diagnosi di un polipo alle corde vocali ho smesso di fumare": il racconto di Maria De Filippi

Maria De Filippi è una donna che in tv ha sempre tutto sotto controllo, i suoi programmi creano audience, dibattito e soprattutto danno lavoro a centinaia di persone. De Filippi al settimanale Oggi si racconta in un'intervista intima in cui parla della morte, delle sue debolezze e anche delle responsabilità. È consapevole dell'importante ruolo che ricopre e infatti assicura: "Mai tradirò la loro fiducia e finché avrò forza e fiato lotterò per loro. Per noi. E per chi fruisce del prodotto del nostro lavoro". Nel rispondere alle domande ha rivelato alcuni aspetti della sua personalità: la strenua ricerca dell'equilibrio l'ha portata nel corso degli anni a fuggire da tutto ciò che poteva legarla a schemi e il suo essere ipocondriaca, invece, da sempre la spinge a numerosi controlli, uno di quelli l'ha convinta ad abbandonare le sigarette.

La lotta contro le dipendenze (di ogni genere)

Maria in tutti questi anni, costellati sì di successi ma anche di gradi dolori come la morte del padre a 30 a quello più recente della madre, ha sempre cercato di mantenere il suo equilibrio. E lo ha fatto cercando di tenere lontane il più possibile le dipendenze: "Rifuggo ciò che potrebbe esercitare un qualsivoglia controllo sulla mia libertà". E proprio legato a questo suo modo di vivere sono connesse alcune scelte come quello di non esagerare mai: "Ho superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica".

La scoperta de polipo alla corde vocali

Un altro suo vizio erano le sigarette e anche a quelle ha rinunciato, anche se ne fuma ancora due al giorno: "Una dopo pranzo e l'altra dopo cena. Sa perché? Tempo fa ho accompagnato una persona a cui voglio molto bene in ospedale per una operazione assai delicata. Da buona ipocondriaca ne approfittai per fare dei controlli. Gli ennesimi. Mi fu diagnosticato un polipo alle corde vocali. Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari in materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa se avessi continuato a fumare. Decisi di colpo di smettere".