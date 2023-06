Problemi di salute per Maria De Filippi? La voce circola dopo il funerale di Berlusconi, ma una foto smentisce tutto

Maria De Filippi era seduta nei posti riservati ai famigliari di Silvio Berlusconi durante i funerali celebrati al Duomo di Milano mercoledì 14 giugno. Con indosso una camicia bianca in omaggio al presidente che gradiva particolarmente i colori chiari, la conduttrice volto di spicco di Mediaset ha assistito alla funzione religiosa accanto a Silvia Toffanin, confermando lo strettissimo rapporto professionale e personale con Pier Silvio e tutta la sua famiglia. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata alla stampa: come nel suo stile riservatissimo, De Filippi non ha commentato in alcun modo la scomparsa del fondatore del Biscione, lasciando che venisse ripresa dalle telecamere solo nel tempo strettamente necessario alla cronaca televisiva.

Tanto è bastato perché qualcuno mettesse in giro la voce totalmente infondata di presunti e inesistenti problemi di salute che riguarderebbero proprio Maria De Filippi. Indiscrezioni prontamente smentite dal fatto che la conduttrice e autrice dei programmi più di successo di Canale 5 sia tornata a lavoro già il giorno dopo il funerale di Berlusconi, precisamente in Sardegna dove sta preparando la nuova edizione di Temptation Island. A riportare la notizia è il Corriere che ha anche pubblicato una foto esclusiva che la mostra in spiaggia con il bull terrier Stafforddshire Saki di proprietà di Alessio Sakara, campione mondiale di MMA, e Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di De Filippi e curatrice proprio del programma in partenza il prossimo 26 giugno.

D'altronde era stato proprio Pier Silvio Berlusconi a incitare tutti coloro che lavorano attorno a Mediaset subito dopo le esequie del padre: "Da domani facciamo un click e torniamo a essere un'azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita" ha detto l'amministratore delegato di Mediaset. E Maria, che una delle colonne portanti dell'azienda, è stato immediato esempio del suo monito.