Chi è Raffaella Mennoia, la donna sempre accanto a Maria De Filippi in questi giorni

Sono giorni difficili per Maria De Filippi, addolorata per la morte di Maurizio Costanzo - scomparso venerdì scorso a 84 anni -, un fulmine a ciel sereno per tutta la famiglia. La conduttrice è apparsa molto provata, ma circondata da tanto amore, iniziando dal figlio Gabriele. Il 31enne, adottato con il marito quando aveva 13 anni, non l'ha mai lasciata sola in queste giornate di lutto e il loro legame profondo, sotto gli occhi di tutti, è stato un dolce fotogramma nonostante il sofferente evento.

C'è anche un'altra persona che non ha mai lasciato la conduttrice in questi giorni, accanto a lei alla camera ardente allestita in Campidoglio, arrivata insieme a lei in macchina alla Chiesa degli Artisti a Roma, dove ieri si sono svolti i funerali, seduta in prima fila accanto a Gabriele. È Raffaella Mennoia, 48 anni, autrice storica di Uomini e Donne e Temptation Island, tra le più care amiche di Maria De Filippi. Una di famiglia, anche lei distrutta per la morte inaspettata di Costanzo a cui era molto legata.

Chi è Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è nata a Roma il 25 aprile del 1974. Autrice televisiva e collaboratrice di Maria De Filippi. Dal 2007 al 2013 è stata fidanzata con l'ex tronista Jack Vanore, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Attualmente è legata sentimentalmente al campione di arti marziali Alessio Sakara, con cui convive a Roma. Hanno un cane di nome Saki.

L'amicizia tra Maria De Filippi e Raffaella Mennoia

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si conoscono nel 2010 a C'è posta per te, dove lei ha esordito come postina. Dopo quell'esperienza televisiva, la conduttrice la chiama nella redazione di Uomini e Donne e inizia a lavorare come autrice per poi diventare dopo qualche anno responsabile del programma. È lì che il loro rapporto si intensifica e si trasforma in una grande amicizia. Oggi Raffaella è una delle collaboratrici più strette di Maria, ma soprattutto una delle persone che le è più vicino anche nella vita, come si è potuto notare in questi giorni. Qualche anno fa era stata Maria De Filippi a starle accanto in un momento complicato, quando per un problema di salute si è sottoposta a una tiroidectomia, intervento chirurgico alla tiroide che la costrinse a stare ferma per un periodo. Tra loro un legame importante, che adesso sarà fondamentale per superare quello che è senza alcun dubbio il momento peggiore per Maria De Filippi.