Maria De Filippi gioca con il cane di Raffaella Mennoia: il video dolcissimo (e il commento di Sabrina Ferilli)

Maria De Filippi davvero come non l'avevamo mai vista. Raffaella Mennoia, sua collaboratrice e fidata amica (non l'ha mai lasciata sola durante i giorni di lutto subito dopo la morte di Maurizio Costanzo, dalla camera ardente ai funerali), ha pubblicato su Instagram un video in cui gioca in ufficio con Saki, il suo Bull Terrier.

Immagini dolcissime che ritraggono la conduttrice in un momento di grande tenerezza, mentre sdraiata a terra si diverte con il cane e poi lo bacia. "Amici di giochi" scrive Raffaella, felice di vedere la sua amica così serena considerando il difficile momento che sta attraversando. Tra i commenti non poteva mancare quello di Sabrina Ferilli, che non perde mai occasione per prendere in giro la spalla di tante avventure, non solo televisive. "Ahhh namo bene!" esclama l'attrice in dialetto romano, quasi non credendo ai suoi occhi nel vedere Maria De Filippi così, senza difese. Ma la conduttrice, si sa, è una grande amante degli animali, soprattutto dei cani. Ne ha tre - Ugo, Filippa e Giovanni - tutti Bassotti a pelo duro. Anche loro, oltre a Raffaella Mennoia e al figlio Gabriele, la stanno aiutando in questo periodo regalandole dei piccoli momenti di spensieratezza.

Il video pubblicato da Raffaella Mennoia

L'amicizia tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi

Inseparabili sul lavoro e nella vita privata, Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si conoscono nel 2010 a C'è posta per te, dove lei ha esordito come postina. Dopo quell'esperienza televisiva, la conduttrice la chiama nella redazione di Uomini e Donne e inizia a lavorare come autrice per poi diventare dopo qualche anno responsabile del programma. È lì che il loro rapporto si intensifica e si trasforma in una grande amicizia. Proprio ieri Raffaella Mennoia ha rilasciato un'intervista al Corriere in cui ha parlato del loro rapporto: "Con Maria c'è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri". E alla conduttrice ha dedicato il suo libro, dove ha scritto: "A Maria, il filo conduttore della mia vita".