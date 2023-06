Maria De Filippi, la foto in vacanza con Raffaella Mennoia mentre aspettano Temptation

"Come sere d'estate". Questo il titolo che Raffaella Mennoia dà alla foto pubblicata ieri tra le sue storie Instagram, in cui si vede Maria De Filippi sdraiata nel giardino di quella che probabilmente è la sua villa di Ansedonia, mentre accarezza Saki, il Bull Terrier della sua collaboratrice e fidata amica, e anche autrice di Temptation Island.

Con questo scatto, infatti, Raffaela e Maria - che come ogni anno stanno trascorrendo queste prime settimane d'estate all'Argentario, per godersi le meritate vacanze dopo la fatica di un'intera stagione televisiva - hanno dato appuntamento con il reality condotto da Filippo Bisciglia, tornato ieri sera su Canale 5 dopo un anno di pausa e in vetta al podio del prime time. Il programma non solo ha stravinto la prima serata - grazie a 3.558.000 spettatori - ma ha segnato il record come miglior esordio in share della storia del format, con il 26.14%.

"Grazie" ha scritto oggi Raffaella Mennoia, sempre tra le Ig stories, e certamente i ringraziamenti sono anche da parte di Maria De Filippi, produttrice di Temptation Island. La conduttrice - e titolare di Fascino - non ha profili social ma negli ultimi tempi è apparsa più volte su quelli dell'amica, che dopo la morte di Costanzo non l'ha mai lasciata sola. Lo scorso marzo Raffaella Mennoia pubblicò un video della conduttrice che giocava nel suo ufficio sempre con Saki. Tra loro c'è un legame molto forte e in questi mesi difficili è Raffaella a starle vicino.