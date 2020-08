Maria De Filippi senza filtri: "Stefano De Martino ne ha combinate anche a me"

Non una semplice conduttrice. Il ruolo di Maria De Filippi ad 'Amici' è quasi materno oltre che professionale. Tanti gli aneddoti che raccontano l'affetto per gli allievi passati nell'accademia di Canale 5. L'ultimo è a proposito di Stefano De Martino, che esordì come allievo ballerino nel mondo dello spettacolo proprio grazie al talent show e che oggi è avviato ad una carriera da showman. "Ti racconto della sua situazione attuale: eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belén. Avevo ragione", confida al settimanale Gente.

Maria De Filippi su Stefano De Martino

Incalzata dal magazine sulla rottura tra Stefano e la moglie Belen, Maria - che conosce bene entrambe le parti - spiega che la situazione non è da ritenersi definitiva, almeno secondo lei. "Stefano è un ragazzo molto particolare - spiega - ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…". Il riferimento 'all’altra ballerina' è con ogni probabilità al flirt che De Martino avrebbe avuto con Giulia Pauselli, oggi legata al collega Marcello Sacchetta.

Per Maria, dunque, il savoir faire di Stefano è tale che potrebbe riuscire a far perdonare la sua confusione anche questa volta. "Non so come andrà a finire", precisa, "ma con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni…".

Già qualche giorno fa De Filipp aveva raccontato che era stata proprio lei a dire ad Emma Marrone del 'tradimento' ad opera di Stefano, "perché lui non voleva farlo".

Maria De Filippi su Belen

Parole altrettanto affettuose sono quelle che la moglie di Costanzo affida anche a Belen Rodriguez, che spesso ha lavorato per lei: non solo ad Amici, dove l'argentina conobbe il fututo marito De Martino, ma tutt'oggi a Tu si que vales. "Sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore".

E chissà se anche questa volta la dolcezza di Belen fungerà come calamita per il ritorno del bel napoletano. Lui - lo ricordiamo - è già tornato sui suoi passi una volta, un anno fa e mezzo fa, quando è stato artefice del loro ritorno di fiamma arrivato a tre anni dal'annuncio di separazione. Il divorzio non è mai arrivato. La loro storia, tanto appassionante quanto turbolenta, va avanti ormai da sette anni, ad unirli ora è il figlio Santiago.