Maurizio Costanzo: stamattina l'ultimo saluto a Maria

Maurizio Costanzo era ricoverato, per un intervento chirurgico, da circa un mese. Un'operazione di routine che però ha visto un deteriorarsi progressivo delle condizioni, fino alla morte di questa mattina. E proprio questa mattina è arrivato l'ultimo saluto con la moglie Maria De Filippi, che al momento è trincerata dietro un doloroso silenzio.

A raccontare l'ultimo incontro tra Maria e Maurizio, legati da un amore lungo trent'anni, è stata la giornalista de La Vita in Diretta Antonella Del Pino. "Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero", sono le parole della giornalista, iinviata presso la clinica Paideia a Roma, dove è avvenuto il decesso. E, proprio nel merito dei programmi di De Filippi, saranno sospesi sino ai giorni successivi al funerale - previsto per lunedì 27 febbraio - come è avvenuto per la puntata odierna di Uomini e Donne, che non è andata in onda.

Intanto nella clinica in cui Costanzo è morto, arrivano amici e parenti. A loro è riservato l'accesso. Tra i primi a presentarsi, il regista ed autore televisivo Michele Guardì. Dopo l'intervento chirurgico ci sarebbe stato un progressivo aggravarsi delle condizioni, poi il trasferimento in terapia intensiva e, nella tarda mattinata di oggi, la morte. Del Pino ha fatto sapere che l'ufficio stampa della clinica Paideia ha demandato ogni aggiornamento all'ufficio stampa di Maria De Filippi, la Fascino. "Voglio precisare che l'ufficio stampa della clinica ha demandato all'ufficio stampa della Fascino, quindi di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. È Betti (Soldati, ndr) che ci ha raccontato degli eventi dell'ultimo mese".

Storia di un amore

Solo pochi mesi fa Maria de Filippi aveva dichiarato quanto sarebbe stato difficile per lei tenere la mano al marito Maurizio Costanzo nel suo ultimo giorno. "Troppo dolore", aveva ammesso la conduttrice, mostrandosi più fragile che mai e rivelando che, forse, non avrebbe avuto il coraggio di accompagnare Costanzo nell'ultima tappa del suo viaggio di vita. Oggi però quel coraggio ha dovuto tirarlo fuori. Dopo due anni di fidanzamento Maurizio e Maria si sono sposati il 28 agosto del 1995 con rito civile al Comune di Roma e da lì, fino all'ultimo giorno di Maurizio, morto proprio oggi all'età di 84 anni, la loro è stata una lunga, autentica e bellissima storia d'amore, una delle più belle del mondo dello spettacolo.