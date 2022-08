Vacanze in famiglia per Maria De Filippi sul mega yacht

Maria De Filippi è in vacanza con il figlio Gabriele, 30 anni e responsabile di Witty Tv, e con Maurizio Costanzo. Con loro anche il fratello di Maria, Giuseppe, unico legame con la famiglia che sia rimasto alla conduttrice dopo la morte della madre. Come si evince dalle foto del settimanale Chi, la signora della tv italiana si sta godendo un buon libro a bordo di un enorme yacht (che prende in affitto ogni anno) in mezzo al mare, proprio quello che le serve per ricaricare le pile e tornare sugli schermi di milioni di italiani. De Filippi e famiglia si trovano ad Ansedonia a Grosseto, loro meta del cuore.

Da sempre dedita al lavoro, proprio come Costanzo, da quando i due stanno insieme, e poi hanno adottato loro figlio, le vacanze sono diventate un affare di famiglia: Maria infatti ha imposto, per il bene di tutti, almeno un mese di stop. A settembre però si torna a lavoro e quest'anno per lei sarà impegnativo, oltre ai suoi programmi di successo si occuperà anche de La Talpa, Piersilvio Berlusconi le ha affidato la produzione del reality. La scaletta della ripartenza post ferie è questa: Amici riparte il 18 settembre, Uomini e Donne il 19, Tu si que vales il 17 o il 24, e il Maurizio Costanzo Show invece riprenderà a gennaio, insieme a C'èposta per te. La Talpa dovrebbe andare in onda nel 2023 quando ci sarà anche il Serale di Amici.

Foto dal settimanale Chi