Maria De Filippi con lo stesso vestito di Sonia Bruganelli: il commento della moglie di Bonolis in diretta social

Storie, emozioni, sorprese, ma non solo: a C'è posta per te anche il look di Maria De Filippi cattura l'attenzione del pubblico del sabato sera, attentissimo ai dettagli che la padrona di casa indossa nel corso del programma di punta di Canale 5. E così, nell'ultima puntata di sabato 21 gennaio 2023, particolare curiosità ha suscitato l'abito scelto dalla conduttrice, un elegante vestito corto firmato Alexander McQueen che ai telespettatori più attenti non è parso nuovo.

Qualcuno, infatti, ha notato che prima di lei quello stesso modello era stato sfoggiato da Sonia Bruganelli durante una puntata del Grande Fratello Vip e prontamente lo hanno riferito all'opinionista del reality. "Sonia, Maria de Filippi ti ha rubato il vestito. Perdonala" hanno scritto via Instagram con evidente intento ironico alla moglie di Paolo Bonolis che non ha mancato di commentare la coincidenza con altrettanto divertimento. "È un onore per me", ha scritto Sonia a corredo delle foto che mostrano Maria De Filippi durante la puntata in corso e lei, nella puntata passata del Grande Fratello Vip, con lo stesso abito. Diverse emoticon di risate e sorrisi con occhi a cuore hanno completato il messaggio sulla inusuale combinazione.

Il vestito di Maria De Filippi a C'è posta per te: marca e costo

Come si diceva, l'abito indossato da Maria De Filippi nell'ultima puntata di C'è posta per te è firmato Alexander McQueen, griffe britannica molto gradita dalla conduttrice che anche in altre occasioni ha sfoggiato le sue creazioni. L'abito corto in maglia jacquard ha una gonna svasata, le maniche raglan e tre linee bianche, poste al centro per mettere in risalto le forme femminili. L'abito, come risulta da sito, ha un costo di 1790 euro.