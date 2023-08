Boschi e Berruti: "Vorremmo dei figli, pensiamo al matrimonio". Poi Giulio parla della sua malattia per la prima volta

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono più uniti che mai. Era il 2015 quando i due si conobbero, i loro sguardi si incrociarono e capirono subito che c'era del feeling, però quello non era il loro momento anche se si piacquero subito. "Giulio era fidanzato con una ragazza e poco dopo si è trasferito negli Stati Uniti", spiega al settimanale Chi Boschi. L'amore poi è ufficialmente iniziato dopo il lockdown, si incontravano per portare al parco il cane, "a quel punto eravamo liberi entrambi. Prudenti, ma liberi", ha aggiunto Boschi.

I due hanno trovato il loro equilibrio, vivono insieme ma durante la settimana si vedono poco per via dei numerosi impegni di lavoro di entrambi, quindi il fine settimana lo trascorrono dedicandosi alle loro passioni: la lirica e l'arte da una parte gli sport dall'altra. "Mi ha costretta a sciare e ad avvicinarmi agli sport estremi", precisa Maria Elena. I due sono spesso stati al centro di gossip e critiche, soprattutto i primi mesi dopo che la loro storia era diventata di dominio pubblico. "Lei è una politica, quindi in parte me lo aspettavo, ma sui social leggevo frasi irripetibili. Offese gratuite che credo siano frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana. Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei. All'estero non sarebbe successo. Forse ciò è dovuto al fatto che in Italia emergere è davvero complicato, quindi se ti accade deve esserci dietro per forza qualcosa che non va".

Il desiderio di avere dei figli

"Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita", ha raccontato Giulio Berruti. Maria Elena Boschi ha poi aggiunto: "Condividiamo un'idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c'è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii".

I due stanno pensando anche alle nozze, ma entrambi al momento sono molto evasivi: lei aspetta che sia lui a farle la proposta, lui è lei che aspetta lui, ma poi precisa: "Scherzo. Non c'è una data", ma chissà forse la fatidica domanda non tarderà ad arrivare...

La malattia di Giulio Berruti

Alla Camera è passata da pochi giorni la legge sul diritto all'oblio oncologico, legge di cui anche Boschi è firmataria e questo per lei è fonte di orgoglio, ma Maria Elena è attiva anche su un altro fronte: "Da quando conoscono Giulio, che soffre di fibromialgia (una infiammazione cronica che porta dolori acuti in alcune parti del corpo e di cui ancora non si è scoperta la causa), mi sto battendo anche sul tema delle malattie rare". "Ne parlo poco - ha spiegato l'attore - ma è un problema di salute con cui devo fare i conti: assumo farmaci che in passato mi hanno portato a prendere molto peso".