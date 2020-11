Maria Elena Boschi in love con Giulio Berruti, parla la ‘suocera’: “Mio figlio? Mai stato così felice”

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, ormai lontana dalla riservatezza che a lungo aveva contraddistinto una relazione nata senza clamore e poi confermata apertamente nell’intervista che l’attore ha rilasciato a Verissimo.

Un legame forte quello tra la ex ministra e il popolare volto di fiction televisive, nel tempo consolidato così tanto da godere adesso anche della benedizione della ‘suocera’, Francesca Romana Reggiani: “Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei” ha dichiarato la madre di Berruti al settimanale Chi: “E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate. E’ straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”.

Nel magazine diretto da Alfonso Signorini, anche le foto che ritraggono Maria Elena e Giulio a Fregene, dove adorano scappare per un pranzo all’aria aperta sulla sabbia: baci, sguardi, sorrisi complici sono i dettagli che attestano un sentimento solido e che, si legge, potrebbe portare alle nozze o quantomeno a una convivenza nel 2021.

Giulio Berruti a Verissimo: il commento di Maria Elena Boschi

Giulio Berruti ha parlato per la prima volta a Verissimo della sua storia d’amore con la parlamentare Maria Elena Boschi. “Sono felice – ha ammesso l’attore a Silvia Toffanin - Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza”. Le parole dell’attore sono risuonate come una vera dichiarazione d’amore verso la compagna che, riporta Chi, ha molto apprezzato: “Giulio mi ha emozionato con la sua naturalezza e mi ha fatto sorridere ripensare a quei primi momenti insieme” ha detto lei a un’amica in riferimento all’aneddoto della loro prima cena a casa di lui, quando la parlamentare ha versato inavvertitamente il vino ed è caduta dalla sedia. Insomma, i presupposti per metter su famiglia ci sono tutti. E presto la Boschi potrebbe decidere di abbandonare il suo appartamento da single per trasferirsi da Berruti…