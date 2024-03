Maria Esposito: "Mio padre e mia sorella mi hanno pagato la scuola di recitazione. Ora ho ricambiato"

Maria Esposito si è raccontata per la prima volta in tv. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'attrice 20enne che nella fiction Mare Fuori dà il volto a Rosa Ricci, ha parlato del suo libro Una luce tra i vicoli e della sua vita trascorsa nei quartieri spagnoli di Napoli. Maria ha raccontato quanto la sua infanzia trascorsa nei vicoletti sia stata ricca di esperienze bellissime e della sua famiglia, definita come "un solo cuore": "Io e mia mamma siamo uguali, litighiamo ma dopo due secondi è passato tutto. Lei è il mio pilastro, più di lei non mi fido di nessuno. Mio padre è l'amore della mia vita, mi ha insegnato l'amore per come ama me, mia madre, mia sorella...".

Ed è stato proprio con sua sorella che ha iniziato a lavorare per la prima volta, nel centro estetico gestito da lei: "È la mia migliore amica", ha aggiunto l'attrice, commossa fino alle lacrime quando è stato trasmesso un video di tutti suoi cari determinanti per la realizzazione del suo sogno di diventare un'attrice. "Io dissi a papà che volevo frequentare la scuola di recitazione che costava 250 euro a settimana. Così mi faceva trovare i soldi sulla vetrinetta... Lui e mia sorella facevano a metà per frequentare la scuola di recitazione", ha confidato: "Io ovviamente ora ho ricambiato".

Poi Maria Esposito ha parlato della solitudine come la sua più grande paura, dell'ansia di affrontare determinate situazioni: "L'ansia la supero da sola, dandomi degli obiettivi. Quando mi hanno chiamato per venire qui ho detto che non me la sentivo, poi ho pensato e ho richiamato per dire che accettavo", ha ammesso parlando proprio dell'intervista a Verissimo. Cosa sia augura adesso? "Di recitare per sempre", ha detto. E sull'amore: "In questo momento sono innamorata di me stessa, del lavoro. Amo amare, amici, famiglia, e mi auguro di trovare un ragazzo che merito", ha concluso l'attrice su cui nei giorni scorsi erano circolate voci su un presunto flirt con Geolier smentito da entrambi.

Di seguito un momento dell'intervista