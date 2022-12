Maria Giovanna Maglie sta male, è ricoverata: "In ospedale da due mesi"

Maria Giovanna Maglie si trova in ospedale da due mesi. La saggista e opinionista 70enne lo ha comunicato con un tweet e una foto dalla struttura sanitaria in cui si trova per non meglio precisati problemi di salute. Da tempo assente dai social e dalle trasmissioni televisive, Maglie ha corredato lo scatto con il seguente messaggio: "Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri".

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Il malore in diretta tv

Maria Giovanna Maglie ha iniziato a lavorare per L'Unità alla fine degli anni Settanta e nel 1989 è entrata in Rai. Nel 1990 fu inviata in Medio Oriente per lo scoppio della Guerra del Golfo per il Tg2 per cui in seguito è stata corrispondente da New York fino al 1993.Nel corso della sua carriera ha scritto libri e documentari, acquistendo popolarità anche per la sua partecipazione ai programmi tv L'isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L'Arena e Stasera Italia nel ruolo di opinionista.

Lo scorso settembre, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, Maglie ha avuto un malore in diretta, raccontato in seguito ai follower che nulla avevano colto. "Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta" raccontò ad un telespettatore che sui social le aveva scritto in riferimento alla sua partecipazione al programma.