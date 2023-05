Maria Giovanna Maglie e l'amore per il compagno Carlo Spallino, al suo fianco fino all'ultimo

Maria Giovanna Maglie è morta oggi a Roma a 70 anni. Da tempo la giornalista e nota opinionista tv soffriva di problemi di salute che lei stessa aveva raccontato in un'intervista rilasciata dall'ospedale nei giorni del ricovero lo scorso dicembre. Maglie aveva subito un'operazione al cuore: "L'intervento ha riguardato l'aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni" spiegò allora, riservando in quell'occasione un pensiero a Carlo Spallino, da anni suo compagno di vita.

"La prima cosa che farò fuori dall'ospedale? Una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria. Con il mio compagno Carlo, mi sta sostenendo in modo incredibile" disse allora la giornalista accennando al marito Carlo Spallino Centonze, artista e storico della cucina noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a programmi tv.

Chi è Carlo Spallino Centonze, marito di Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie era legata da anni a Carlo Spallino Centonze, originario di Palermo e noto al grande pubblico per aver partecipato come giudice al programma di Rai1 La prova del cuoco e come esperto di galateo e cucina nel programma condotto da Bianca Guaccero Detto Fatto, su Rai2. Storico della cucina, ma non solo: Carlo Spallino Centonze è anche designer di gioielli, arredatore, blogger ed esperto di storia del costume e della moda. Maglie e Spallino non hanno avuto figli.

Di seguito, Carlo Spallino Centonze a Detto Fatto nel 2021