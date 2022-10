Maria Grazia Cucinotta alla laurea della figlia: le rare foto di famiglia

Maria Grazia Cucinotta mamma orgogliosa. L'attrice condivide su Instagram le emozioni vissute pochi giorni fa per la laurea di sua figlia Giulia, 21 anni, che ha tagliato il primo traguardo universitario con la triennale in Economia e Management conseguita alla Luiss, una delle università più prestigiose di Roma.

Sul profilo le rare foto di famiglia, scattate dopo la discussione della tesi. Giulia è un mix tra mamma e papà, con cui posa sorridente mentre indossa la corona di alloro e rose in testa, tenendo in mano bouquet di fiori ricevuti per l'occasione. "Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode" scrive l'attrice fiera, aggiungendo: "Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma... Io e papà ti amiamo".

Giulia è l'unica figlia di Maria Grazia Cucinotta e del marito Giulio Violati, nata nel 2001. L'attrice siciliana ha sposato l'imprenditore nel '95 e ha proposito del suo longevo matrimonio, qualche tempo fa, ha dichiarato in un'intervista: "L'amore vero dura per sempre. Non è semplice, ma l'importante è non mollare mai". Sulla figlia, invece, aveva detto: "Per fortuna Giulia ha molti amici con i quali è cresciuta. Per lei che è figlia unica è importante, si sente protetta. Io ho 3 fratelli, mi accorgo della differenza".