Maria Laura De Vitis racconta l’amore con Jimmy Ghione: “Non avevo mai amato nessuno”

Una dichiarazione d’amore in piena regola, che più bella non si potrebbe, quella che ha fatto nelle scorse ore la modella Maria Laura De Vitis al compagno Jimmy Ghione. "Innamoratissima", si definisce lei, parlando di un amore nato da qualche mese, di cui entrambi hanno raccontato finora molto poco. A rompere il silenzio è la modella, diventata nota per la relazione con l’ex Paolo Brosio, e che, dopo diversi flirt, ha trovato finalmente la serenità che cercava al fianco del popolare volto di Striscia la Notizia. Lo racconta lei stessa ai microfoni del programma Turchesando, e le sue parole rappresentano una bellissima dichiarazione d’amore in piena regola.

“Per la prima volta sono innamorata, sto con Jimmy Ghione”ha detto Maria Laura De Vitis, raccontando poi il suo rapporto con Jimmy Ghione: “Abbiamo tante passioni in comune, l’attività fisica, lo sport, i viaggi, ridiamo tanto insieme e per questo ci siamo trovati sin da subito benissimo”.

La modella racconta anche che, per approdare a questa nuova serenità la strada è stata lunga ed è partita dal suo rapporto con se stessa, che descrive abbastanza complicato: “Io non avevo mai amato nessuno perché io non amavo me stessa, nel momento in cui inizi ad amarti, a coccolarti, a piacerti così come sei puoi darti anche agli altri e io sto vivendo giorno per giorno questa nuova serenità”.

Una serenità ritrovata grazie all’incontro con l’inviato di Striscia la Notizia: “Jimmy crede in me, nelle mie capacità, nel mio futuro, mi fa credere nei miei sogni e questo è importante, avere una spalla su cui contare è ciò che cerco in un uomo e questo l’ho ritrovato in lui. Il suo pregio più bello è vivere la vita con il sorriso, il suo difetto è che è tanto permaloso e un po’ perfezionista su alcune cose, non me ne lascia scappare molte, infatti provo ad essere la versione migliore di me stessa anche per lui”.

Insomma, ad ascoltare le parole della ex naufraga dell'Isola dei Famosi, sembra proprio che tra Maria Laura De Vitis e Jimmy Ghione sia vero amore e destinato anche a crescere ancora di più