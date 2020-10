Chi è Maria Laura De Vitis, fidanzata segreta (e bellissima) di Paolo Brosio del Gf Vip

Chi è Maria Laura De Vitis, presunta fidanzata segreta di Paolo Brosio, entrato ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip? A raccontarlo sarà lui stesso nel corso della sua esperienza nel reality show di Canale 5, ma intanto possiamo tracciarne un ritratto attraverso i suoi profili social.

Non è dato sapere da quanto la giornalista e l'influencer si frequentano, visto che a parlare di love story non sono stati i diretti interessati ma il sito Giornalettismo. Al momento dunque il condizionale è d'obbligo. Immaginiamo però che la conoscenza sia recente, visto che non esistono scatti di coppia, siano essi immortalati dai paparazzi o pubblicati dai due sui social network. Da sottolineare però come la ragazza, attivissima sui social, non abbia smentito alcunché.

Chi è Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio

Ventimila follower, 22 anni, lunghi capelli neri e grandi occhi verdi, Maria Laura De Vitis nel suo profilo Instagram si definisce modella ed influencer e vive a Milano. A colpire è subito la sua bellezza. Tra le sue passioni, ci sono certamente i viaggi: l'account è affollato di foto in barca immortalate in posti da cartolina e in montagna. Un altro hobby è senz'altro lo sport, come raccontano i suoi addominali: il corpo è scolpitissimo.

Le storie d'amore di Paolo Brosio

E pensare che, subito dopo l'ingresso nella Casa, Alfonso Signorini ha incalzato Paolo Brosio su una presunta "astinenza" che andrebbe avanti da circa cinquanta giorni. Astinenza figlia sicuramente del ricovero in ospedale del giornalista causa covid, ma che non sarebbe davvero così lunga se si riveleranno fondate le indiscrezioni sulla storia con Maria Laura.

Nel passato di Brosio, un divorzio, quello da Serenella Corigliano. E ancora un altro matrimonio, celebrato nel 2004, con la modella cubana Gretel Coello, da cui si è separato poi nel 2008. Qualche tempo dopo, come è noto, Brosio ha vissuto un forte periodo di smarrimento ch lo ha portato a praticare il cattolicesimo e a recarsi più volte a Medjugorje, come raccontato nel suo libro del 2009 A un passo dal baratro. Da allora non ha più ufficializzato alcuna relazione, ma di recente si è parlato di una relazione con la modella polacca Ania Goledzinowska. Non resta dunque che aspettare eventuali conferme o smentite su Maria Laura.