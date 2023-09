Maria Mazza, la "dottoressa" di Avanti un altro, si è sposata: le emozionanti foto con la figlia

Maria Mazza, nota al grande pubblico per aver vestito il ruolo della 'professoressa' a Avanti un Altro, si è sposata ieri, sabato 2 settembre. Mazza ha detto sì al suo storico compagno, Amedeo Quagliata, già padre di sua figlia Sveva (nata nel giugno 2014). La cerimonia, le cui foto e alcuni video sono stati pubblicati su Instagram da Maria, si è svolta a Ibiza.

I due hanno celebrato le nozze in chiesa e poi la festa si è sposata in un bellissimo locale dell'isola. Ma a catturare l'attenzione è stata in particolare la piccola Sveva che era emozionatissima e infatti non ha saputo trattenere le lacrime dall'emozione e infatti Maria nel condividere uno degli scatti in cui si vede la piccola commossa ha scritto: "La mia famiglia, il mio mondo. E tu piccola mia eri la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo".

Le informazioni su Quagliata non sono molte, ma sarebbe un ristoratore che gestisce alcuni locali tra Napoli e provincia. Nel 2015 Mazza ha parlato di lui in un'intervista: "Quando Sveva è arrivata, tutto è cambiato, è diventato tutto stupendo. Io e Amedeo siamo focalizzati solo su di lei e non pensiamo ad altro. Dopotutto, la nostra bambina è arrivata nella nostra vita dopo soli 5 o 6 mesi dal nostro primo incontro e oggi ci godiamo anche il nostro essere una coppia giovane. Stiamo insieme da due anni e mezzo, eppure abbiamo già conseguito questo meraviglioso traguardo che è diventare genitori. Fino ad oggi ho fatto delle scelte privilegiando sempre la qualità. Mi piacerebbe continuare su questa strada, sperando di raccogliere frutti sempre migliori".