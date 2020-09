Tutti contro Maria Monsè: porta dal chirurgo la figlia 14enne. Lei replica: "Non siate moralisti"

Polemica su Maria Monsè. In rete si è scatenata una bufera contro la showgirl, colpevole di aver portato la figlia Perla Maria, 14 anni, dal chirurgo, con tanto di paparazzi al seguito per ottenere una valida risonanza mediatica. Risonanza che effettivamente ha ricevuto, ma in negativo. Tante infatti le critiche sollevate in rete: "Chiamate i servizi sociali", scrivono alcuni utenti.

Monsè si è lasciata immortalare dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che per primo ha condiviso sui social la copertina del magazine. Nel servizio, la piccola Perla Maria - figlia dell'imprenditore Salvatore Paravia e già 'prezzemolina' nei salotti tv di Barbara d'Urso - è fotografata intenta a rifarsi il naso. Immediate le perplessità del pubblico. Ed altrettanto rapida la replica di Maria stessa: "Tutte le persone che incontro e che hanno visto il risultato mi danno ragione. Non siate finti moralisti, grazie", scrive.