Incesto, l'influencer Ivan Grieco rilancia: "Se un mio amico fa sesso con la madre non mi scandalizzo"

"Il video è stato tagliato ad hoc", "hanno estrapolato solo pochi secondi di un discorso molto più lungo", sono queste le giustificazioni di Maria Sofia Federico e Ivan Grieco dopo la bufera social scoppiata per le loro dichiarazioni sull'incesto, fatte durante una diretta su Twitch.

La sex worker - ex concorrente de Il Collegio - ha lanciato un appello per "normalizzare l'incesto", definendo "un fallimento della cultura il fatto che sia ancora visto come un tabù". Frasi che lo youtuber, conduttore del programma, non solo non ha controbattuto ma, al contrario, ha pienamente appoggiato, rilanciando: "Basta che venga fatto usando precauzioni e non per riprodursi. Spieghiamolo bene, altrimenti ci dicono che siamo matti". E "matti" è il minimo che gli hanno detto. Sui social, infatti, si è scatenata una enorme shit storm che non accenna a placarsi, tanto che appunto i due si sono difesi e giustificati assicurando che le cose non stanno come hanno mostrato quei video.

Stanno pure peggio, guardando il filmato integrale di quel blocco pubblicato su Twitter da un utente: "Dice che la clip prende pochi secondi su un discorso molto più lungo - scrive - bene prendiamo il discorso 'molto più lungo' con Maria Sofia mentre approva l'incesto fra madre e figlio". A lanciare l'argomento è stato Ivan Grieco: "Senti Maria Sofia, mettiamo un po' di pepe. Finora siamo andati tutti un po' troppo d'accordo, adesso tiro fuori un tema che divide sempre molto. Cosa ne pensi dell'incesto?". Maria Sofia non ci pensa un secondo: "Ma lo sai che in realtà io non sono contro l'incesto? Te lo giuro! Ci voglio fare un corto con la mia università sull'incesto". A quel punto Ivan, consapevole di camminare su un campo minato, la mette in guardia: "Se ci sente Max ci arrabbia, ci ho fatto una discussione in privato e con Anna anche, loro la vedono proprio come una cosa... Assolutamente no". "Io la vedo come una cosa che va normalizzata" insiste Maria Sofia - come avevamo già sentito ieri - ma di nuovo arriva oggi la conclusione choc di Grieco: "Io non ne farei una battaglia, semplicemente lo tollero. Se un mio amico di 25 anni mi dicesse 'ieri ho fatto sesso con mia madre, protetto, in modo consensuale, non mi scandalizzerei. Non gli direi 'sei un eretico, allontanati da me, fai schifo'. Quello è il senso". Adesso lo abbiamo ben capito.