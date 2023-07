Maria Sofia Federico replica a Sara Tommasi: "Stanca di chi mi giudica, anche il sesso è arte"

Maria Sofia Federico va avanti spedita per la sua strada, nonostante in molti le fanno notare di aver imboccato quella sbagliata, a partire dai genitori. L'ex concorrente de Il Collegio, 18 anni, è entrata nell'Accademia di Rocco Siffredi e sembra molto decisa a intraprendere quel percorso, o quantomeno ad approfondirlo per proseguire con il suo attivismo per la liberalizzazione del sesso.

A metterla in guardia nei giorni scorsi era stata Sara Tommasi, uscita a pezzi qualche anno fa da certi ambienti. "Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio" ha detto l'ex showgirl, aggiungendo: "C'è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia di Maria Sofia Federico sembra invece una scelta libera. Sono completamente contraria, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro".

La replica della 18enne è arrivata sui social ed è secca: "Sono molto stanca delle persone che stanno a sindacare su quello che faccio con il mio corpo. Questo è proprio il motivo per cui ho deciso di portare avanti la mia battaglia. Far eccitare una persona con un contenuto brutale non è una vergogna, non bisogna demonizzare il sesso, vederlo come qualcosa di sporco. Esistono vari tipi di arte e anche questa secondo me è valida". Poi alza il tiro e lancia un appello direttamente a Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto sapere di non volere quest'anno nel cast del Grande Fratello influencer tantomeno star di Onlyfans: "Tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta dovresti mettere in mezzo personaggi come me?".