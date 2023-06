Maria Sofia in braccio a Siffredi: "Preferivi essere zittita in un altro modo". Polemica sull'attore: "È una bambina"

È appena iniziata l'avventura di Maria Sofia Federico all'accademia del porno di Rocco Siffredi. L'influencer - che ama farsi chiamare attivista per la sua attività di sensibilizzazione sul sex work - è voluta entrare a tutti i costi nella scuola del divo del cinema hard, nonostante il parere contrario dei genitori. A questo proposito, c'è stato un confronto proprio tra Siffredi e il papà della 18enne per accordarsi sulla sua partecipazione. "Va bene, ma niente sesso", questa in sintesi la promessa che si sono fatti a vicenda.

In queste ore sui social iniziano a circolare i primi video delle 'gesta' di Maria Sofia, che durante la sua presentazione - davanti alle altre ragazze (ine, ndr) - ha spiegato di essere lì per cercare ispirazione per il suo corto sul sex work. "Voglio smentire gli stereotipi sul tema, tipo gli oggetti sessuali, o 'vendete la vostra intimità come se fosse niente'" ha detto e mentre continuava a parlare, il re del porno italiano le ha messo la mano davanti alla bocca per farle capire "scherzosamente" che stava chiacchierando troppo. A quel punto, tra le risate generali, un'attrice - probabilmente una delle 'prof' - le ha detto: "Sono veramente convinta che avrebbe preferito essere zittita in un altro modo".

Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco pic.twitter.com/iRSPLnFIRq — Gian ?? (@tripalosky99) June 20, 2023

Rocco Siffredi travolto dalle critiche

Ma non finisce qui. In un altro video si sente sempre Maria Sofia dire a Siffredi di essere "una schiava di me***", mentre durante un gioco salta in braccio al pornodivo, in una posizione decisamente eloquente, con lui che se la ride. Immagini che hanno fatto esplodere l'indignazione. "È una bambina" fanno notare in molti su Twitter, travolgendo di critiche Siffredi. "Tutti a parlare di Maria Sofia, ma vogliamo parlare di questo viscido di m*** vecchio bavoso di Rocco Siffredi?" si legge, e ancora: "Lui ha 60 anni e lei 18. Così, giusto per ricordarlo". C'è poi chi parla di "schifo", "ribrezzo", "orrore". Insomma, quella che inizialmente poteva sembrare una "ragazzata" per cercare popolarità e attenzioni, si sta trasformando in qualcosa di molto più grande.

tutti a parlare di maria sofia ma vogliamo parlare di questo viscido di merda vecchio bavoso di rocco siffredi? pic.twitter.com/eg9x08icJI June 22, 2023