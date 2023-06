Rocco Siffredi arruola Maria Sofia Federico, l'accordo segreto con il papà

L'Academy del porno di Rocco Siffredi riparte e tra i nuovi allievi c'è Maria Sofia Federico. Molto discussa per le sue affermazioni sul sex work e per le recenti dichiarazioni sull'incesto, l'ex concorrente de Il Collegio - 18 anni compiuti da poco - sembra decisa a voler intraprendere questa strada nonostante il parere contrario dei genitori. In particolare è suo padre a essersi opposto con forza, arrivando addirittura a telefonare a Siffredi.

A raccontare della loro conversazione è stata proprio lei sul canale Twitch i GrenBaud, svelando che c'è un accordo tra il papà e il pornodivo: "I video non li posso girare per un accordo che c'è stato tra Rocco Siffredi e mio padre. Ho preso una fregatura tremenda, purtroppo, perché domani arrivano tre attori incredibili e io non ci posso fare niente per una cosa successa con mio padre. A Rocco ha detto: 'Ti prego, io la faccio venire da te ma non farla girare'. E lui ha risposto 'ok'".

C'è un modo però per aggirare l'ostacolo, spiega la 18enne: "Oggi ho interagito con Kelly Stafford, che è bellissima. In teoria gli accordi erano di non farmi girare video con nessuno, ma non con nessuna". Semaforo verde, dunque, per le donne, mentre Rocco Siffredi ai microfoni de La Zanzara ha detto la sua sulla nuova famosa allieva: "Sembra un gioiellino in miniatura. Lei credo sia Valentina Nappi in miniatura. Guardatela bene!". Infine il messaggio per tranquillizzare il papà: "Lei in questo mondo non c'entra niente, vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non sc***, questo è certo. Può stare tranquillo".