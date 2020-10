Maria Teresa Ruta sull’ex marito Amedeo Goria: “Se non mi avesse tradito staremmo ancora insieme”

(Maria Teresa Ruta parla del bel rapporto di amicizia con il suo ex marito Amedeo Goria nonostante lui l'abbia tradita)

Momento di confidenze nel salotto della Casa del GF Vip: durante una conversazione con Dayane Mello, Maria Teresa Ruta si è soffermata a ricordare il suo passato e, in particolare, la storia d’amore con Amedeo Goria, da cui sono nati i suoi due figli Guenda e Gian Amedeo. Oggi i rapporti tra i due sono buoni, ma il loro matrimonio è stato tutt’altro che semplice, segnato dalle incomprensioni e dai tradimenti del giornalista sportivo che sarebbero stati determinanti per la fine della loro relazione.

“Con il papà di Guenda sono stata 7 anni. Loro credevano molti di più, 13 anni, ma gli altri 5 anni lui viveva già da fuori, Loro non lo hanno mai intuito”, ha rivelato Maria Teresa parlando dei figli. Poi il ricordo dell’amore con Amedeo Goria all’inizio della loro frequentazione ostacolata da quanti le suggerivano di non sposarlo. “Abbiamo un rapporto di grande amicizia… Ero molto innamorata di lui, anche se tutti erano contrari e mi dicevano di non sposarlo. Anche suo padre, mi diceva di starci insieme ma di non farci figli”.

Maria Teresa Ruta sull’ex marito Amedeo Goria: “Non sono riuscita a perdonarlo”

Maria Teresa Ruta ha proseguito la conversazione parlando degli anni in cui Amedeo Goria, giornalista inviato anche all’estero nelle varie partite di calcio, l’avrebbe tradita ripetutamente con ragazze che erano solite “assediare” i calciatori: “Non erano tradimenti importanti, erano uscite… Stai sempre fuori con i calciatori… vai qua, vai là.. Quando andavano a giocare in Albania, Romania, Cecenia, erano altri tempi, entravano in albergo ti chiedevano se volevi la “camera con la coperta”, con la ragazza… E quindi era facile trovarne una”. Nessun perdono per quelle scappatelle: “Sono stata felice, se e non mi avesse tradito staremmo ancora insieme”, ha affermato ancora la conduttrice: “Non sono riuscita a perdonarlo. Ero giovane e orgogliosa. Ho perdonato una volta o due perché non volevo capire”.

Maria Teresa Ruta: “Amedeo Goria era un uomo insicuro”

Secondo Maria Teresa Ruta, ai tempi del loro matrimonio l’ex marito Amedeo Goria era un uomo segnato da una profonda insicurezza, al punto che fu lei a fare il primo passo e a darli un bacio alla fine della loro prima uscita: “Era un uomo insicuro, non si sentiva bello”, ha confidato: “Quando ci siano conosciuti l’ho corteggiato io, mi ha fatto tenerezza, pena… Era impacciatissimo, l’ho baciato io la prima volta”.

Il matrimonio tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si sono sposati nel 1987 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Guendalina - un anno dopo le nozze - e Gian Amedeo, il secondogenito, che oggi ha 28 anni. Nel 1999 la separazione, dovuta ai tradimenti di lui, poi nel 2004 il divorzio. Dopo un periodo burrascoso, tra loro adesso i rapporti sono buoni.

Sono di queste ore le dichiarazioni di Amedeo Goria sulla figlia Guenda, anche lei concorrente del GF Vip, con cui ha un rapporto altalenante: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”, ha raccontato il giornalista sportivo: “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”.