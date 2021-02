Ruta-Baccini, la verità del cantante raccontata dal figlio. La gaffe di Guenda Goria: "Io non li ho colto sul f...."

Le storie d'amore di Maria Teresa Ruta continuano a far discutere. Ad essere al centro dell'attenzione questa sera Francesco Baccini con il quale Maria Teresa ha rivelato di avere un flirt. Il cantautore sarebbe dovuto essere ospite di Live non è la D'Urso ma come rivelato dalla conduttrice non si è presentato "poi scoprirete il motivo", al suo posto il figlio Micheal. "Quando ho visto la notizia non mi sono scandalizzato - ha rivelato Micheal. E’ un’artista, gli piacciono le belle donne, l’ho chiamato e ho detto 'papà cosa hai combinato' e mi ha raccontato la storia. Si sono visti un paio di volte a casa di Maria Teresa, mentre guardavano Sanremo c’è stato un momento di effusioni senza sfociare nell’intimità. In quel frangente ha sentito la porta aprirsi e ha visto un uomo entrare. Maria Teresa ha cominciato a discutere e papà pian pianino si è preso la giacca e se ne è andato".

La gaffe di Guenda Goria

Una versione molto diversa rispetto a quanto affermato da Maria Teresa Ruta che nella casa del Gf ha rivelato che fu la figlia, Guenda Goria, a beccarli sul divano. Il racconto di Baccini lascia intendere che Maria Teresa abbia tradito un suo compagno proprio con il cantautore. "Io non so di preciso in che anno è successo, io mi ricordo di Francesco, mi faceva molto piacere parlare con lui visto che è anche un musicista. Prima che mamma incontrasse Roberto è stata sola, ma ha avuto anche delle storie" così Guenda Goria ha cercato di fare le veci della madre, ma proprio mentre parlava si è lasciata scappare un frase: "Io non ho colto sul fallo, diciamo che io stavo spesso con mamma e lei ha sempre organizzato molte cene", lo scambio tra fatto e fallo non è passata inosservata in studio tanto che Barbara D'Urso è intervenuta ridendo: "Magari diciamo 'colti sul fatto'".