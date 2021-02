Tutti contro Maria Teresa. Dopo le accuse di essere "bugiarda e stratega", la stangata di Nardi: "La mia eliminazione dal Gf è colpa tua"

Maria Teresa Ruta, dopo le 22 nomination al Gf Vip, si è trovata a dover affrontare le sfere di Live non è la D'Urso, nessuno è stato dalla sua parte: solo accuse, sottolineature poco carine e molta cattiveria. In risposta solo grandi sorrisi e delle risposte pacate che spesso venivano sovrastate dagli interventi degl sferati che ad ogni parola della Ruta controbattevano con un'accusa.

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Prima dell'incontro con le cinque sfere Maria Teresa con i figli, Guenda e Gian Amedeo, è stata ospite di Barbara con la quale ha parlato dell'ex marito. Maria Teresa ha fin da subito specificato di non volersi avvicinare a Goria per rispetto all'attuale marito e perché "mai durante tutti questi anni abbiamo avuto rapporti". Questo "avvicinamento" sarebbe però molto voluto dallo stesso Amedeo e dalla figlia Guenda, ma la giornalista e showgirl è stata categorica "no".

Subito dopo i tre hanno fatto un viaggio nei ricordi e nei sentimenti grazie a foto, filmati e un video inaspettato della madre di Ruta che ha poi sorpreso i nipoti e la figlia comparendo nella stanza del cinema di Barbara D'Urso. Un grande abbraccio e baci (in sicurezza) tra i quattro hanno commosso anche il pubblico da casa. "Erano mesi che non vedevo la mia mamma, non si muove mai! Come avete fatto" ha ringraziato la giornalista.

Maria Teresa Ruta e le sfere

Un processo alla persona, alle parole e a tutto il percorso avuto nella casa del Gf Vip, talvolta anche al suo passato. Per Maria Teresa Ruta nessun complimento o supporto, neanche la peggiore delle giocatrici, forse, sarebbe stata così accusata di essere "bugiarda e stratega". Sono stati messi in dubbio i legami che lei ha creato nella casa del Gf, il suo essere spontanea e spesso scomoda e anche i flirt che ha raccontato dal Principe Filippo a Baccini. Nessuna delle spiegazioni di Ruta è stata presa per vera, forse a giusta ragione, ma a lei a quanto pare non è concesso neanche il beneficio del dubbio. Giudicata, anche, perché ha perdonato, per il bene della famiglia, un marito traditore e perché allo stesso tempo non vuole ricostruirci un rapporto per rispetto dell'attuale marito.

Filippo Nardi shock su Maria Teresa

La showgirl, da grande donna dello spettacolo che alla rissa preferisce una risata, non ha mai risposto alzando la voce o cercando di prevaricare la parola degli accusatori, tra cui figuravano Alba Parietti, Karina Cascella e Filippo Nardi. L'ultimo, in particolare, si era prenotato con il colore verde sinonimo, credeva Barbara D'Urso,di supporto, ma così non è stato. "Sei stata una delle cause della mia eliminazione, indirettamente, ma lo sei stata. Io contro di te non ho nulla però devi ammetterlo", Nardi pochi minuti dopo affermerà anche di credere che Maria Teresa lo abbia sfruttato e che probabilmente non stesse dormendo mentre lui scherzava pesantemente sulla showgirl. Proprio quelle parole costrinsero il Gf Vip ad eliminarlo.

Maria Teresa non ha mai risposto a Nardi e rivolgendosi a Barbara subito dopo aver visto che dietro alla sfera c'era lui ha dichiarato: "Barbara scusa ma io con lui non voglio parlare. Uscita dal Gf ho deciso di vedere solo le cose belle, non volevo stare male. Ciò che ruiguarda lui non l'ho visto e non devo dirgli nulla". A questa affermazione ha subito risposto Cascella: "Vedi che un'altra volta non ha senso quello che dici, dopo le bugie sui flirt adesso non vuoi parlare con Nardi quando tua figlia ci è stata paparazzata insieme!". Ruta ha replicato sottolineando che lei e la figlia sono due persone diverse.

Questa storia che qualsiasi cosa dica Maria Teresa dovete dire che é una bugia deve finire. Se dice una cosa scomoda è facile dire che è bugiarda meno facile è per voi dire “questa volta ha ragione la Ruta” #noneladurso — gavltier (@gavltier) February 21, 2021

Maria Teresa Ruta a Nardi: “io con lui però non parlo”#noneladurso pic.twitter.com/WVXC7qfFej — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 21, 2021