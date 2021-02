Maria Teresa Ruta dopo l'addio al GF Vip: in un messaggio vocale le prime parole per i fan

Maria Teresa Ruta è tornata alla vita reale. Dopo cinque mesi di reclusione nella Casa del GF Vip, la conduttrice piano piano sta riprendendo a vivere una quotidianità lontana dalle telecamere che 24 ore su 24 l’hanno ripresa in ogni momento della giornata, tra risate, momenti di sconforto e litigi con i compagni che hanno segnato la sua lunga permanenza tra le mura più chiacchierate della tv italiana.

A distanza di qualche ora dalla discussa eliminazione di venerdì 12 febbraio, Maria Teresa Ruta ha ripreso possesso dei suoi social che in questo periodo sono stati gestiti dal suo staff e, attraverso le storie Instagram, ha scritto un messaggio ai fan che l’hanno sostenuta con tenacia fino alla fine. Ma non solo, perché la ex concorrente ha anche inviato un audio alle sue fanpage che lo hanno condiviso su Twitter per rimarcare la gentilezza della loro beniamina tra le protagoniste assolute di questa movimentata edizione.

Maria Teresa Ruta, i messaggi per i fan dopo l’addio al GF Vip

“Ciao a tutti. Sono qui e sto bene. Ma sapete che ci vuole un po’ di tempo per riprendermi un po’. Sono stata sommersa da messaggi, Whatsapp e poi… è arrivato Roberto. Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò. Dovessi finire a ferragosto. Vi lascio con un vostro video che mi ha commosso. Grazie di tutto quello che avete fatto e del vostro affetto. Siete tantissimi, forse troppi? Ci vediamo presto. Con amore, Maria Teresa”: questo il messaggio scritto tra le storie Instagram da Maria Teresa Ruta poche ore dopo la sua uscita dal GF Vip. Il riferimento è al marito Roberto Zappulla, l’uomo della sua vita che non ha mancato di farle sentire il suo sostegno durante la sua permanenza nel reality.

Poi, su Twitter, i fan hanno pubblicato un messaggio audio rivolto da Maria Teresa ai suoi fan: “Ragazzi finalmente un telefonino in mano. Ma è pazzesco, sono entrata in Instagram e siete mitici. Ma come mi state sostenendo?! Quanto affetto mi avete dato. Vi sto leggendo ad uno ad uno. Sono scioccata dal vostro amore. Risponderò tutti. Siete mitici. Però così è troppo. Un amore infinito per me. Non siete solo fanpage per me, non è vero. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti”, ha detto la ex concorrente, commossa per l’abbraccio immenso e inaspettato dei suoi tantissimi sostenitori.