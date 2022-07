Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria per la figlia Guenda: "Ecco cosa ci ha insegnato la separazione"

Dal momento del primo ricovero all'operazione di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta non ha mai lasciato nemmeno per un attimo la figlia, ancora sotto osservazione presso la clinica Mangiagalli di Milano dopo il delicato intervento delle scorse ore. Come raccontato dalla giovane donna che ha tenuto aggiornati i fan sui social, la conduttrice in un primo momento non ha potuto esserle fisicamente accanto per le normative anti-Covid, restando fuori dalla porta della stanza ma facendole sentire costantemente la sua presenza. Ma adesso che l'intervento alla tuba è avvenuto con successo e le condizioni di salute vanno piano piano migliorando, la stessa Ruta ha voluto condividere con i follower le emozioni suscitate da questi eventi, condivise con l'ex marito Amedeo Goria che, da padre, proprio come lei non ha lasciato mai da sola la figlia.

Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria per la figlia Guenda

"Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene.. grazie davvero a tutti.. l’elenco sarebbe davvero lunghissimo" ha esordito Maria Teresa Ruta rivolgendosi a medici, infermieri e a tutto lo staff dell'ospedale che ha curato la sua Guenda in questi giorni. "Ho pregato e pensato alla precarietà", ha aggiunto ancora, rivolgendo una riflessione sul suo rapporto con l'ex marito Amedeo Goria, ripreso con lei nel video accanto alla figlia in ospedale.

"La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno" ha scritto a corredo del post che ha raccolto alcuni dei momenti più significativi di questi giorni: "La ricetta non è facile… Vi vengono in mente altri ingredienti? 1 Comunicare; 2 Dialogare; 3 Mantenere le proprie responsabilità; 4 Non screditare l’altro genitore; 5 Rimanere leali nei confronti dell’altro genitore; 6 Prendere insieme le decisioni importanti; 7 Attenzione e rispetto ai nuovi partner". Poi il pensiero al suo compagno Roberto Zappulla, produttore musicale al suo fianco da anni, ringraziato per il supporto in una circostanza così difficile per tutta la famiglia che resta unita sempre, al di là di ogni frizione ormai parte del passato.

La storia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si sono sposati nel 1987 e hanno avuto due figli Guendalina “Guenda” Goria e Gian Amedeo Goria. I due si sono separati nel 1999, il divorzio invece è stato ufficializzato nel 2004. Sono stati numerosi i tradimenti coniugali di Amedeo, indicati da lui stesso come cause della fine del loro matrimonio.

I due figli, secondo quanto raccontato, hanno sofferto molto della separazione, soprattutto Guenda che ha risentito della situazione famigliare oggi decisamente tranquilla anche per la serenità sentimentale dei suoi genitori: Amedeo Goria è fidanzato con Vera Miales, di circa 30 anni più giovane di lui (è nata nel 1985), Maria Teresa Ruta è sposata con il produttore Roberto Zappulla.