Maria Teresa Ruta sui tradimenti di Amedeo Goria: "Così sulla sua agenda trovai i nomi di 2 mila donne"

L'esordio nel 1977 con la vittoria di Miss Muretto ad Alassio, poi la trovata di fingersi stuntwoman per una scena in cui Barbara Bouchet doveva cadere in piscina con gli sci e da lì, pian piano, i primi passi nel mondo dello spettacolo: Maria Teresa Ruta ripercorre tutte le tappe della sua carriera nell'ultima intervista al Corriere della Sera, dall'esperienza accanto ad Adriano Celentano a quella con Sandro Ciotti e Tito Stagno a La Domenica Sportiva, fino all'incontro con Amedeo Goria che sarebbe diventato suo marito. In diverse occasioni entrambi hanno raccontato dei numerosi tradimenti che hanno segnato il loro matrimonio e su cui anche stavolta la conduttrice è tornata per ricordare il momento in cui si accorse dell'infedeltà coniugale del giornalista.

L'agenda di Amedeo Goria con 2mila nomi di donne

"Un redattorino di Tuttosport che mi passava i numeri giusti. Mi faceva tenerezza, sempre dietro alla scrivania, balbettava per la timidezza. Gli dissi: “Sbagli a prendere fiato, perché facevi i 400 ostacoli, prova così”. Funzionò. Non era bello, però aveva l'aria del cucciolo abbandonato: così Maria Teresa Ruta ricorda l'incontro con Goria che sposò qualche tempo dopo. "Mi giurò: “Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta”. Di sicuro è stato un matrimonio d’amore" ha ricordato la conduttrice: "Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato".

La scoperta delle scappatelle arrivò un giorno grazie a piccoli fogli che testimoniavano le uscite senza di lei e a un'agenda di cui qualcuno aveva raccontato: "Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine", ha confidato ancora Ruta: "E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l'ho vista. C'erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile". Quanto a lei, invece, mai nessun tradimento: "Integerrima, tagliata con l'accetta, eppure le occasioni non mi sono mancate, però non ho mai avuto difficoltà a dire di no. Due scuffie le ho prese anch'io, quando il matrimonio già traballava, ma non ho combinato niente", ha proseguito senza però fare i nomi delle persone coinvolte perché - ha ammesso - "si capirebbe subito".

Da parte di un potente della tv, però, una volta ricevette una proposta indecente: "Mi convocò in un hotel fuori Roma per parlare di un programma. C’erano anche gli autori. Mi disse: “Tra poco salgo in camera da te che ne discutiamo meglio, lascia la porta aperta”. Non sospettando nulla, lo assecondai. Entrò e mi chiese: “Ma come, sei ancora vestita?”. “Certo. Non dovevamo parlare della trasmissione?”. “Sì, ma prima ci divertiamo, poi pensiamo al lavoro”. Mi misi a ridere, lo feci uscire e richiusi la porta a chiave. Quello show non l’ho mai fatto".

L'amore per Roberto Zappulla

Oggi Maria Teresa Ruta è felicemente legata al marito Roberto Zappulla, un produttore musicale conosciuto a un incontro di lavoro. "Cercava una conduttrice per un programma di canzoni napoletane, gli consigliarono me" ha ricordato: "Di colpo mi fissò come imbambolato, smise di mangiare, riprese a parlare italiano, gli venne un tic alla gamba. Mi aveva riconosciuto: ero la naufraga bionda che una sera aveva visto piangere a dirotto all’Isola dei Famosi. Ne era rimasto folgorato ma non sapeva chi fosse. Alla fine mi offrì quasi un assegno in bianco". Da quel momento l'inizio di una storia che ha portato alle nozze celebrate ben nove volte: "In Messico con rito Maya, sull'isola di Corisco, Guinea Equatoriale, con rito benga, sulla Muraglia cinese in mandarino, in Tanzania come i Masai, in Etiopia con la cerimonia del Sole, sul veliero ai Caraibi come i pirati, in Sri Lanka con il rito della Luna, a l’Avana, Cuba e infine a Cana, in Israele. In Italia ancora no". Tra loro non ci sono segreti e la fiducia è piena: "Fidarsi è meglio, ti libera da dubbi e angosce per ciò che potrebbe succedere e magari non succede mai. Non ho nulla da nascondere", ha spiegato Ruta: "Ogni tanto in effetti arriva sui social qualche messaggio un po' osé e lui si arrabbia. Ci sono molti feticisti dei miei piedi. O qualcuno che scrive: “Io una botta ancora te la darei”. Ci rido, Roberto meno. “Non dargli corda”, mi rimprovera se rispondo con una faccina sorridente. Magari quella persona ha una vita difficile".