Maria Teresa Ruta non vuole conoscere il fidanzato di Guenda, lei sbotta: "Pensi solo a te stessa"

mamma sì, suocera no

E' innamorata pazza Guenda Goria e vorrebbe condividere questa felicità anche con sua madre. La 32enne, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è fidanzata da qualche mese con Mirko Gancitano - attore e videomaker - ma le presentazioni in famiglia devono attendere. La soubrette, infatti, sembra non voglia ancora conoscere il genero scatenando l'amara reazione di Guenda.

In una lettera aperta alla mamma, pubblicata su Di Più, la musicista si sfoga: "So che sei un po' all'antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire, ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta". E insiste: "Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa".

Guenda ha conosciuto i genitori di Mirko

Originario di Mazara del Vallo, Mirko ha approfittato delle vacanze in Sicilia con la sua dolce metà per presentarla ai genitori: "Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni" incalza ancora contro mamma Maria Teresa, che preferisce rimanere in silenzio. Dopo l'ultima travagliata storia d'amore della figlia, quella con Telemaco, la Ruta vuole restare un passo indietro.