Maria Teresa Ruta parla della gravidanza di Guenda Goria in un video: il commento del futuro papà

La notizia della gravidanza di Guenda Goria annunciata in diretta tv nel programma La volta buona ha allietato i tanti che hanno seguito i complicati trascorsi dell'artista. Solo qualche mese fa, infatti, la 34enne figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta aveva raccontato che per lei sarebbe stato molto difficile diventare madre dopo l'asportazione di una delle tube, motivo per cui oggi aspettare un figlio è motivo di grandissima felicità.

Dopo la comunicazione resa a Caterina Balivo insieme al compagno Mirko Gancitano, a parlare via social è stata mamma Maria Teresa Ruta, al settimo cielo per un evento che ha voluto commentare ai follower con un video. "Nell'ultimo periodo sono stata un po' latitante" ha esordito la conduttrice spiegando il motivo di una lunga assenza da Instagram: "Stavo seguendo gli sviluppi di questo momento così unico e gioioso. Tendo a dire sempre la verità e avevo paura che mi potevate fare delle domande. Ora sapete perché. Seguivo questi momenti difficili, complicati, impegnativi di Guenda, l'endometriosi, la gravidanza extrauterina e la perdita di una tuba. Ora finalmente vi posso dire che Guenda e Mirko potranno diventare genitori. E questo è un sogno che voglio condividere con voi". Una condivisione che è stata destinataria di moltissimi messaggi di affetto quella di Ruta, tra i quali è spiccato quello dolcissimo del futuro papà: "Le madri non ci guidano solo alla pratica, ci guidano verso la grandezza. Descriverti sarebbe scrivere di un uragano nella sua perfetta potenza. Solo grazie".