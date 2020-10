Maria Teresa Ruta e quel presunto flirt con il fidanzato della figlia

Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con il fidanzato della figlia? E' il dubbio che si insinua tra i telespettatori del 'Grande Fratello Vip' dopo alcuni sospetti lanciati in diretta da Alfonso Signorini. Da subito infatti la conduttrice si è mostrata perplessa rispetto alla relazione di Guenda Goria con il compagno Telemaco Dell'Aquila, e i più maliziosi pensano al più clamoroso dei retroscena.

Nell'ultima puntata del reality show di Canale 5 si è tornati infatti a parlare dell'amore segreto di Guenda. Amore che Maria Teresa Ruta non approva, ufficialmente a causa della grande differenza d'età tra i due: 17 anni. Ebbene, tra le clip Signorini ha insinuato il dubbio che Telemaco abbia avuto un flirt o qualcosa di simile con la Ruta, ma lei ha negato subito tutto.

"Questa persona è sicuramente una brava persona, ha 10 anni meno di me e non c’è stato nulla - ha dichiarato Maria Teresa Ruta su Telemaco - È una persona brillante e spiritosa. Dovevo firmare un contratto e feci in modo di firmarlo con un’altra persona ma tra noi non c’è stato niente. Poi se uno mi dice ‘Cosa preferisci per tua figlia?’, preferisco un 27enne scapestrato a bordo di una moto. Non c’è stato niente di niente, un aperitivo in gruppo. Tutto qua".

Chi è Telemaco Dell'Aquila

Guenda Goria si era inizialmente detta single al momento dell’ingresso nella Casa del ma in realtà la figlia di Maria Teresa e del giornalista Amedeo Goria frequenta una persona, l’imprenditore Telemaco Dell’Aquila. L'uomo, 48 anni, viene da Busto Arsizio, è sposato e ha un figlio, ma non vivrebbe più con la moglie da inizio anno.

"Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme", ha precisato Telemaco contattato da Novella2000. Lui e Guenda si sono consciuti a un aperitivo il 18 dicembre 2019, per poi ritrovarsi a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. E da allora non si sarebbero più lasciati.

Plotwist: Telemaco è il padre di Guenda ed è per questo che MTR non vuole questa relazione #GFVIP
October 19, 2020