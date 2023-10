Maria Teresa Ruta sui social dopo l'incidente: il video e il tifo per la figlia che la sostituisce a Tale a Quale

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show di venerdì 20 ottobre non ci sarà Maria Teresa Ruta. La notizia dell'incidente capitato alla concorrente durante il programma di Rai 1 è circolata nelle scorse ore e poi è stata confermata da lei stessa con un video social. "Volevo tranquillizzarvi, sto benissimo", ha assicurato Ruta che si è infortunata mentre eseguiva la performance del balletto nei panni di Heather Parisi nella precedente puntata. "Ce l'ho messa tutta, troppa, e mi sono fatta male" ha aggiunto ancora prima di parlare della figlia Guenda Goria che eccezionalmente la sostituirà nella gara di domani entrando nei panni di Elettra Lamborghini e per la quale, naturalmente, farà il tifo da casa prima di tornare in gara non appena si rimetterà del tutto.

A proposito di Guenda Goria, oltre che per la sua straordinaria partecipazione al programma, il suo nome è circolato anche per la proposta di matrimonio arrivata da parte dello storico fidanzato durante la diretta di Rai 1 de La Volta Buona. Spiazzata la conduttrice Caterina Balivo e i presenti, tra cui, in colegamento, la stessa mamma Maria Teresa che si è detta felice per la figlia e per l'amore che il futuro genero Mirko Gancitano le ha sempre dimostrato.