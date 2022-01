Maria Teresa Ruta: "Ho provato l'inseminazione artificiale con Roberto, ho avuto paura"

Il mare blu, la sabbia bianca e tramonti mozzafiato, per la prima vacanza fuori dall'Italia Maria Teresa Ruta e il compagno Roberto Zappulla hanno scelto la Repubblica Domenicana. Il settimanale Chi, lì li ha fotografati e ha parlato con Ruta della sua vita, dei suoi rimpianti e dei progetti futuri. Ha dei rimpianti, ma al suo fianco ha un uomo che la ama e che la fa sentire speciale.

Maria Teresa Ruta e il rimpianto del terzo figlio mai nato

Maria Teresa e Roberto stanno insieme da 17 anni, e lei lo definisce l'uomo che si meritava dopo i tradimenti del suo ex marito, Amedeo Goria. "Siamo stati in vacanza e non abbiamo mai smesso di ridere e di fare l'amore. Ma l'amore quello vero, non la cosiddetta chimica artistica di Alex Belli e Soleil Sorge". Immancabile un commento sul triangolo Belli-Sorge-Duran che a Maria Teresa non piace. "Io oggi vivo di rimpianti. Come ho già detto, quello di non aver sposato il mio uomo e non avergli dato un figlio, anche se ci siamo andati vicini. Poi però non me la sono sentita". Ruta ha quindi deciso di raccontare cosa è successo quando ha cercato di rimanere di nuovo incinta con l'inseminazione: "Avevo intrapreso tutto il percorso con il professor Severino Antinori per fare l'inseminazione in Russia. Dopo aver seguito tutte le cure, il giorno prima della partenza ho guardato dentro me stessa e non me la sono sentita. Pensavo di dare un dolore ai miei figli. Ho sempre vissuto per la felicità degli altri. E ho rinunciato. Roberto mi ha detto: Ti amo, qualunque sia la tua decisione. Quando però i figli sono cresciuti e gli anni passati, Ruta si è confrontata con Guenda e Gian Amedeo e loro le ha confidato che in realtà sarebbero stati felicissimi per lei "Insomma ho fatto una cazzata. Ma ormai il tempo è andato".

Gf Vip, Amedeo Goria e Tommaso Zorzi

Secondo Ruta, Amedeo Goria ha fatto una pessima figura al Gf Vip e gli consiglia di prendere d'esempio Giucas Casella, che si finge leggere, ma in realtà è molto furbo". parlando della sua esperienza al Gf Vip racconta dei particolari interessanti. i rapporti sono molto buoni con le donne, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando, ma con gli uomini i rapporti si sono fatti sempre più sporadici, in particolare con Tommaso Zorzi. "Avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Expres: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l'abbiamo creata lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L'ho ritrovato al gf e poi l'ho perso di nuovo. Ruta ammette di tifare per Katia Ricciarelli, ma vorrebbe anche parlarle per farle capire che sta macchiando la sua carriera. Su Vera Miales vestita da sposa al Gf Vip ha preferito sorvolare, ha solo ammesso di averlo trovato di cattivo gusto e ha trovato il gesto una mancanza di rispetto nei confronti dei figli.

Profumo di fiori d'arancio

La passione tra lei e Roberto non accenna a diminuire, anzi non passa mai: "Siamo come due ragazzini". E commentando le imminenti nozze della figlia si è lasciata sfuggire una confessione: "Si è avverata la profezia che avevo fatto al Gf Vip, avevo sognato che Guenda trovasse finalmente un ragazzo della sua età e per fortuna Mirko, che ho guardato intensamente negli occhi, la ama sul serio. Non vedo l'ora che arrivi il giorno del matrimonio, che dovrebbe essere quest'anno. Chissà anch'io e Roberto potremmo sposarci".

Foto dal settimanale Chi