Maria Teresa Ruta sposa il marito Roberto Zapulla per la 12esima volta

Dopo undici cerimonie in giro per il mondo, Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla, suo compagno di vita da vent'anni, hanno fissato una data di nozze anche in Italia per confermare la solidità del loro lungo legame. A raccontarlo è la stessa conduttrice che parla della decisione a Monica Setta, ospite del programma Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 20 aprile alle 14 su Rai 2. "Pensiamo di sposarci il 23 ottobre", dice Ruta nella lunga intervista che si sofferma anche sull'emozione per l'arrivo del nipotino Noah, figlio di Guenda Goria. La conduttrice ripercorre così l'amore per Zappulla arrivato dopo il divorzio da Amedeo Goria, ma ammette anche un grande rimpianto: "Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio - confessa - Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma".

Maria Teresa Ruta ha sposato il produttore musicale Roberto Zappulla per la prima volta nel 2015 durante un viaggio in Etiopia. Per vivere la sua storia d'amore con lui, Maria Teresa ha raccontato di aver lasciato che i figli Guenda e Amedeo vivessero da soli nonostante la loro giovanissima età, 17 e 14 anni. Molto riservato, Roberto Zappulla è intervenuto al Grande Fratello Vip quando lei era concorrente, con una lettera che aveva l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti rimasti irrisolti, causa delle incomprensioni con la figlia Guenda poi decisamente superati nel tempo.