Il marito di Maria Teresa Ruta, criticato per il video su Tommaso e Stefania, fa chiarezza sui social

Roberto Zappulla precisa i motivi per cui ha deciso di pubblicare una clip sui concorrenti del GF Vip, ex compagni (ed ex amici?) della moglie

Maria Teresa Ruta ha ripreso a vivere la sua quotidianità famigliare lontana dalle telecamere del GF Vip che per cinque mesi hanno monitorato ogni istante delle sue giornate. Al suo fianco c’è il marito Roberto Zappulla che, via social, sta condividendo la gioia di avere di nuovo accanto la sua compagna, ma anche il suo sostegno alla luce delle polemiche che hanno seguito la sua eliminazione dal reality.

Nell’ultima puntata del programma, infatti, la conduttrice è stata protagonista di un duro faccia a faccia con gli ex coinquilini della Casa Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a cui ha confidato di essersi sentita tradita dalle parole che le avevano riservato in sua assenza. “Ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa davvero per com’ero fatta”, ha ammesso Maria Teresa: “Mi hanno fatto vedere delle cose brutte. Cose in cui dicevate che sono codarda e maestrina. C’è un montaggio con dei video vostri. Sono cose che avete detto voi e me le manda il pubblico”.

In seguito a quel confronto, le dichiarazioni della ex concorrente sono state criticate dagli utenti che hanno espresso perplessità riguardo ai filmati da lei citati, così Roberto Zappulla ha pubblicato su Instagram una clip che faceva riferimento proprio a quei dialoghi contestati. “Alla ricerca della memoria perduta. Quando il gioco si fa duro io... rido!”, ha scritto a corredo del video che però ha suscitato ulteriori discussioni a cui Zappulla ha replicato con un chiarimento.

Il marito di Maria Teresa Ruta sui video di Tommaso e Stefania: “La clip non vuole attaccare nessuno”

“Scusate, premettendo che non sono uno che attacca, anzi l’opposto, perché mi piace sempre solo fare chiarezza. Vi scrivo dato che mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Ho pubblicato quel video perché spesso Maria Teresa è stata presa per fantasiosa o bugiarda. Anche ieri sera si negavano alcune cose”, ha scritto nelle storie Instagram Roberto Zappulla. “La clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa. Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto. Sono certo che fuori dalla casa vivremo dei bei momenti tutti insieme, senza strategie e dinamiche di gioco”.

Capitolo chiuso? La certezza si avrà alla fine del reality, quando tutti torneranno alla vita di ogni giorno e avranno modo di scoprire davvero se e quanto siano legati da una vera amicizia.

