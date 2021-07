Amici, Maria Zaffino è diventata nonna a 43 anni

A 43 anni Maria Zaffino è diventata nonna. “Benvenuto Leonardo, nonna ti ama già follemente” ha scritto la ballerina, ex professionista del talent ‘Amici’, nel post che su Instagram ha condiviso la bella notizia. Il bimbo è il primo figlio della sua primogenita Chiara, 20 anni, da tempo legata al compagno di nome Alessandro.

“Non si può spiegare a parole cosa può provare una madre nel vedere la propria figlia diventare mamma”, scriveva giorni fa Zaffino a corredo di una foto che mostrava la figlia in dolce attesa: “Sei il successo più grande della mia vita figlia mia, così bella dentro e fuori, così diversa da ciò che spesso ci circonda”.

“Il vostro piccolo Leonardo sarà orgogliosissimo di avervi come genitori sia tu come mamma che Ale come papà”, aggiungeva ancora, dicendosi trepidante di conoscere il suo nipotino che adesso, finalmente, stringe tra le sue amorevoli braccia.

La carriera di Maria Zaffino

Maria Zaffino, già parte di corpi di ballo in programmi come ‘Amina Mia’ e ‘Buona Domenica’, è entrata nel talent più longevo della tv italiana nel 2001 come aiutante di Maura Paparo e Garrison Rochelle. Ben presto ha conquistato una grande popolarità, divenendo una delle ballerine più conosciute del programma di Canale 5. Durante la permanenza ad Amici ha avuto una breve relazione con l’ex allievo Michele Maddaloni; in seguito ha incontrato Daniele, padre della sua seconda figlia, nata nel 2015, e diventato suo marito nel 2019. Oggi Maria Zaffino è lontana dal piccolo schermo, ma il ricordo dell’esperienza ad Amici resta indelebile e assolutamente positivo: "Maria De Filippi mi scelse tra le ballerine di Buona Domenica e allora come oggi mi tremano le gambe quando parlo con lei" aveva raccontato anni fa Maria che oggi gestisce un’accademia di danza tutta sua.