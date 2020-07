"Stefano De Martino il mio uomo ideale?", Mariana Rodriguez si sbottona

Mentre Stefano De Martino continua a mantenere il riserbo assoluto sulla sua vita privata, a parlare per lui ci pensa Mariana Rodriguez, la showgirl con cui è stato pizzicato in barca qualche settimana fa. E' lei la nuova fiamma del conduttore, reduce dall'addio alla moglie Belen Rodriguez dopo sette anni d'amore? L'ex gieffina non conferma né smentisce, ma lascia intendere di apprezzare il conduttore di Made in Sud.

Mariana Rodriguez su Stefano De Martino

Stefano e Mariana avrebbero trascorso un weekend a Napoli, in barca, in mezzo al mare. "Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici", ha detto la Rodriguez al settimanale Nuovo, per poi aggiungere "Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento. Se Stefano è il mio uomo ideale? Non lo voglio dire". Mariana dichiara che non si sarebbe mai aspettata di vedere gli scatti pubblicati sul settimanale: "Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata".

Già qualche anno fa si era parlato di un presunto flirt tra Mariana e Stefano, ma non era mai stato confermato dai diretti interessati. "Se volete presentarmelo, non c'è problema", disse all'epoca Mariana, scherzando su un eventuale incontro con l'ex volto di Amici. Di certo c'è che ora ha avuto modo di conoscerlo.

Chi è Mariana Rodriguez

Nata a Caracas, in Venezuela, nel 1991, Mariana Rodriguez è una modella diventata famosa grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi, in occasione della quale cominciò una relazione con il collega naufrago Simone Susinna, presto naufragata. In tv ha partecipato anche all'adventure game Pechino Express in onda su Rai Due.

Arrivata in Italia dieci anni fa, si è laureata in scienze umanistiche prima che la carriera nel mondo della moda prendesse il volo. Il suo passato è segnato da un'infanzia difficile: ha raccontato di aver subito un episodio di violenza insieme alla madre.