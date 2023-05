Marianna Morandi, figlia di Gianni, parla a Biagio Antonacci: "I sensi di colpa li abbiamo tutti"

A Oggi è un altro giorno, su Rai1, Marianna Morandi, figlia di Gianni e Laura Efrikian (che era con lei da Serena Bortone), ha parlato di Biagio Antonacci e della fine della loro relazione, ma ha anche raccontato della sua infanzia e con l'aiuto della madre ha ricordato aneddoti della sua giovinezza e del padre. La 54enne ha poi dedicato parole d'amore ai figli, Giovanni e Paolo, nati dall'amore con Biagio Antonacci.

Soli pochi giorni fa il cantautore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale parlava dei sensi di colpa per la separazione da Marianna e per il dolore che ha causato ai figli. La presenza a Oggi è un altro giorno è servita a Morandi per rispondere pubblicamente al padre dei suoi figli: "Si, l’ho letta, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po' tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo".

Se sulla vita privata di Marianna si sa pochissimo, da quando ha lasciato il mondo dello spettacolo, di Biagio sappiamo che da alcuni anni è legato alla giornalista Paola Cardinale e che nel 2021 i due sono diventati genitori di Carlo.

Paolo Antonacci, figlio di Marianna e Biagio, è uno degli autori musicali più noti e cercati del panorama musicale italiano (ha firmato Tango di Tananai, Mille di Fedez, Mon amour di Annalisa...) e durante l'intervista Morandi ha parlato con grande orgoglio del figlio che a soli 16 anni decise di lasciare la scuola per seguire in tour il padre, questo creò non poche problematiche tra lei e il figlio. Paolo poi a scuola è tornato e si è anche laureato, ma non ha mai lasciato la sua passione: la musica.