Mariano Di Vaio papà per la quarta volta: "Dio ha vegliato su mia moglie e sulla mia principessa"

Mariano Di Vaio è papà per la quarta volta. Il modello e influencer ha condiviso la bella notizia con i suoi 6,5 milioni di follower attraverso un post che ha raccontato la gioia per la nascita di Mia Annabelle ma anche la preoccupazione per il parto che per la moglie Eleonora Brunacci si è rivelato più complicato dei precedenti. Fortunatamente adesso sia la mamma che la bimba stanno bene.

Mariano Di Vaio papà per la quarta volta: l’annuncio sui social

A corredo di una foto che ha mostrato il braccino della neotata con il braccialetto dell’ospedale in cui è avvenuto il parto, Mariano Di Vaio ha pubblicato l’annuncio della nascita della piccola Mia Annabelle, prima figlia femmina dopo Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah.

“Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia” salmo: 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio” si legge su Instagram. E ancora: “È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele ora sta bene, le farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà”. Il bell’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo da amici e fan della famiglia, ora più numerosa e unita che mai.