Mariano Di Vaio, tagli e lividi sul viso: cosa è successo

Mariano Di Vaio si è mostrato su Instagram con il viso tumefatto, destando preoccupazione tra i follower. "Trovati un testimone e il migliore amico che ti farebbe questo e che ameresti ancora" ha scritto nel post accanto alla foto, aggiungendo: "Due giorni e starò bene. Sto bene, nessun dolore, è solo una cosa molto fastidiosa da affrontare, ma voi ragazzi sapete che non è la prima volta che si rompe qualcosa così. Tornato in piedi, già da oggi al lavoro. Grazie per i messaggi".

L'influencer ha il naso gonfio, con diversi tagli e lividi anche sotto l'occhio. Uno scatto che ha fatto pensare al peggio, ma poi è stato lui stesso a chiarire: "Niente di grave, solo un grande smash". Colpa di una partita a padel, come conferma anche la moglie Eleonora Brunacci: "Una racchetta in faccia, speriamo che si riprenda presto". Di Vaio è stato colpito al volto mentre giocava con un suo amico, ma fortunatamente anche dai controlli fatti in ospedale non c'è nulla di rotto.

Il post pubblicato da Mariano Di Vaio

Mariano Di Vaio papà per la quarta volta

Mariano Di Vaio è appena diventato papà per la quarta volta. Due settimane fa è nata Mia Annabelle, la prima figlia femmina dopo Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah. Il parto è stato più complicato del previsto, come ha fatto sapere l'influencer sui social, ma è andato tutto per il meglio: "Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia - aveva scritto, citando un salmo della Bibbia - E' stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele ora sta bene".