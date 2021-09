Mariasole Pollio, l'attrice 18enne non sarà al Festival di Venezia: "Non sto bene a causa di un'infezione"

Mariasole Pollio non sarà al Festival del Cinema di Venezia come inizialmente previsto. L’attrice avrebbe dovuto presenziare in qualità di interprete tra i protagonisti del film La Regina di Cuori, corto che indaga il mondo giovanile affrontando il tema delle challenge on line scritto e diretto da Thomas Turolo. Motivi di salute sopraggiunti all’ultimo momento, però, hanno reso impossibile la partecipazione all’evento della 18enne napoletana, come lei stessa ha spiegato ai follower entrando nei dettagli di un’infezione che necessita tutte le cure del caso.

"Ciao amici, purtroppo gli incidenti di percorso capitano e quando arrivano non puoi fare altro che accettarli. Fa parte del viaggio", ha esordito Mariasole nel post che ha mostrato un cerotto sulla pelle: "Non è niente di grave, state tranquilli, ma non sono proprio nella mia forma migliore. Non ho mai avuto paura di condividere le mie debolezze, sono anche quelle che mi rendono Mariasole. Volevo dirvi che mi riprendo più presto, ne sono convintissima. Ma intanto mandatemi tutto l’amore del mondo, ne ho bisogno. E per chi proverà gioia guardando questa foto ho solo da dire che il mio “male” non ti farà automaticamente realizzare i tuoi sogni. Con il marcio dentro non arrivi da nessuna parte".

In un secondo momento, Mariasole ha dedicato un altro post alla vicenda annunciando la sua assenza dal Festival del Cinema in corso a Venezia in questi giorni.

"Come vi raccontavo ieri non sto molto bene, ho un infezione da curare che ringraziando dio non è niente di grave (mi sento fortunatissima a poter scrivere così) ma con se mi sta portando un po’ di sintomi,e ho bisogno di rimettermi. Pertanto con un dispiacere che non so neanche descrivere non potrò essere presente alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia", le parole dell’attrice che di recente ha affiancato Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in Battiti Live: "Mi sento comunque vincente perché se non fosse stato per questo piccolo intoppo ero lì già da qualche giorno… i sogni grandi come i miei comportano grandi sfide, e quando è così vuol dire che sei sulla strada giusta, avrò tanto da raccontare e questo finirà sugli aneddoti della mia (mi auguro) lunghissima carriera".

Dispiaciuta per l’assenza all’evento, ma certa che tante saranno le occasioni che potrà ancora cogliere nella sua vita professionale, Mariasole ha poi rassicurato tutti: "Non mi arrendo e recupero tutti i pensieri belli e tutte le forze perché il Festival è solo la prima delle tante cose incredibili che ci aspettano da ora in poi e che ho in serbo per voi quest’anno. Sono sicura che io e Venezia avremo un altro tempo tutto nostro e sarà incredibile", ha scritto ancora, augurando un sincero in bocca al lupo ai colleghi e amici a cui sarà vicina con il cuore.

Chi è Mariasole Pollio

Mariasole Pollio è originaria di Napoli e ha 18 anni. Ha esordito su YouTube con video riguardanti le sue piccole grandi avventure quotidiane di studentessa, ottenendo una certa popolarità poi esplosa con il ruolo di Sofia nella serie "Don Matteo". Nel 2018 ha partecipato al film "Se son rose" di Leonardo Pieraccioni e ha anche scritto un libro.