Marica Pellegrinelli positiva al coronavirus

Marica Pellegrinelli è positiva al coronavirus. La modella 32enne, ex moglie di Eros Ramazzotti, lo ha annunciato poco fa attraverso le sue storie Instagram, raccontando di essersi messa subito in isolamento e di aver avvisato le persone che aveva frequentato nei giorni precedenti al risultato del tampone.

“Sono risultata positiva al tampone”, ha esordito Marica Pellgrinelli nel primo dei diversi video social in cui ha spiegato la situazione e i sintomi del contagio iniziati martedì scorso con mal di testa molto forte, nausea e “ossa rotte”. Nessun problema, invece, alle vie aeree. La modella, poi, si è detta sollevata per l’esito negativo del tampone a cui si sono sottoposti coloro che erano stati in contatto con lei giorni fa.

Marica Pellegrinelli ha raccontato di aver eseguito il test sierologico martedì scorso e, nonostante l’esito negativo, ha preferito comunque fare il tampone otto ore dopo, risultando positiva: “Non mi sono fidata, avevo un mal di testa anomalo. I sierologici non servano a nulla, anzi sono dannosi”, ha affermato.

Marica Pellegrinelli si aggiunge alla lista dei personaggi noti che in questi giorni sono risultati positivi al coronavirus. Solo nelle ultime ore sono risultati positivi la nuotatrice Federica Pellegrini, il motociclista Valentino Rossi, i calciatori Mattia Perin e Cristiano Ronaldo. E ancora Alessia Marcuzzi (che poi ha aggiornato sulla sua negatività), Giulio Golia, Massimo Lopez.