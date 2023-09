Marica Pellegrinelli, la confessione su Eros Ramazzotti quattro anni dopo la separazione

Marica Pellegrinelli dopo il divorzio con Eros Ramazzotti ha ritrovato l'amore con il deejay William Djoko. La loro relazione procede a gonfie vele e insieme hanno anche affrontato un momento non particolarmente semplice della vita di Pellegrinelli. Nel luglio 2022 Marica è stata operata per un tumore all'ovaio destro che per fortuna era stato trovato "in tempo", di questo percorso però ne ha parlato solo un anno dopo, a luglio 2023, e non ha nascosto le paure e le preoccupazioni.

Al settimanale F, in una lunga intervista, ha brevemente raccontato di quel periodo anche perché vorrebbe tanto avere un altro figlio, Raffaela Maria (12 anni) e Gabrio Tullio (8 anni) sono nati dai 10 anni d'amore con Eros: "Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni. Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento".

E parlando di figli, la 35enne racconta dello speciale rapporto che ha instaurato con Aurora Ramazzotti, 26 anni: "Aurora è stata 'mia figlia' per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli". Parole dolcissime che sottolineano come il loro rapporto sia solido, inoltre Aurora non ha mai nascosto l'amore che prova per i suoi fratelli, proprio recentemente, in occasione del compleanno di Raffaela Maria, ha scritto un augurio di bellissimo alla sorella confidando che lei le ha cambiato la vita.

Infine non ha potuto non parlare di Eros, l'uomo che ha avuto al suo fianco per 10 anni. Oggi, nonostante entrambi abbiano un nuovo amore nella loro vita, per lui prova ancora un sentimento: "Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso". Certo l'amore assume forme diverse e in una famiglia dove i genitori sono separati è importante che i grandi della situazione riescano a trovare un loro equilibrio e leggendo queste parole capiamo che Marica e Eros lo hanno trovato.