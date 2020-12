Marica Pellegrinelli di nuovo vicina ad Eros Ramazzotti? La modella fa chiarezza sui social

La modella ha preso le distanze da quanto raccontato dal settimanale Chi in merito a un presunto riavvicinamento all'ex marito

“Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono tornati a vivere insieme”, ha raccontato il settimanale Chi che tra le chicche di gossip dell’ultimo numero che hanno insinuato un riavvicinamento della coppia separata da un anno e mezzo. La situazione, però, sembra essere molto diversa da quella accennata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, alla luce del chiarimento della modella che sui social ha messo i puntini sulle i sulle notizie che la riguardano.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? La modella fa chiarezza

Attraverso una storia Instagram, Marica Pellegrinelli ha spiegato la situazione smentendo la notizia che la riguarda, bottata da lei come “falsità”. “Non ho mai avuto un muro del silenzio, non ho mai perso il sorriso e sono felicemente sola senza tira e molla da gennaio scorso”, ha fatto sapere la modella riferendosi alla relazione con Charley Vezza a cui accennava il settimanale come definitivamente conclusa di recente.

La modella ha poi chiesto di essere contatta personalmente “prima di scrivere cose irreali […] visto che è un susseguirsi di incongruenze e fatti verosimili ma falsi” e ha precisato di volersi dissociare da quanto è stato scritto sulla sua vita privata negli ultimi 18 mesi, lasso tempo che va dalla notizia ufficiale della fine del suo matrimonio con il marito a oggi.

E Eros? Dal canto suo, nessun riferimento alla questione: il cantante, infatti, ha preferito non commentare le notizie che hanno riguardato lui e la sua ex moglie.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: l’indiscrezione di ‘Chi’

Ma quali sono le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi da cui Marica Pellegrinelli ha preso le distanze? Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha raccontato che la modella avrebbe definitivamente archiviato la storia con Charley Vezza, imprenditore a cui si era legata dopo la fine del suo matrimonio, e “riallacciato già in modo fortissimo” i rapporti con Eros, padre dei suoi due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. “Per ora i due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da ‘separati in casa’ in casa e con il sorriso”, si legge tra le chicche di gossip che hanno fatto riferimento a un amore che potrebbe riaccendersi proprio sotto le feste natalizie. Un amore che però sembra ormai definitivamente spento