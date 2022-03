Marica Pellegrinelli fidanzata con Djoko: la reazione dell'ex Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è fidanzata con William Djoko, musicista olandese (con origini camerunensi e ucraine) entrato da qualche mese nella vita della modella bergamasca. A raccontare una storia d'amore sino ad ora tenuta al riparo dalle cronache sono state le prime foto che hanno mostrato la coppia a passeggio con Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i bambini che Marica ha avuto dalla relazione con Eros Ramazzotti. Adesso della coppia torna a parlare il settimanle Oggi che, mostrando nuove immagini dei fidanzati innamoratissimi per le vie di Milano, ha anche riportato la reazione dell'ex marito della modella, descritto come felice per la nuova vita sentimentale della madre dei suoi figli.

Eros Ramazzotti commenta la relazione di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli e William Djoko hanno ufficializzato la loro relazione nelle rispettive famiglie durante lo scorso periodo natalizio. Tutti, a partire dai figli della modella, sarebbero stati entusiasti, Eros Ramazzotti compreso, che con la ex moglie è rimasto in ottimi rapporti basati su amicizia e complicità. Secondo quanto riportato da Oggi, il cantante ha conosciuto William definito come "un bravo ragazzo" e sarebbe "assai contento della svolta sentimentale della sua ex soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite".

La riprova che i rapporti tra Eros e Marica siano buoni è arrivata anche qualche giorno fa, quando la modella ha taggato proprio l'ex marito in occasione del compleanno del figlio Gabrio Tullio, ripreso a cantare nella sua cameretta. "Non ha preso da me", gli ha scritto a corredo del video social dove sono state messe in evidenza le doti vocali del bambino bravo proprio come il suo papà.

(Sotto le foto di Marica Pellegrinelli e William Djoko pubblicate dal settimanale Oggi)