Marica Pellegrinelli: "Eros Ramazzotti? Belli i tour, ma ero sempre sola con i bambini"

Marica Pellegrinelli torna a parlare dell'addio ad Eros Ramazzotti. Solitamente discreta a proposito del suo privato, la modella si lascia andare ad alcune confidenze a proposito della separazione nell'ultima intervista rilasciata al settimanale 'F'. Un colloquio senza filtri, quello con la giornalista, in cui parla senza remore del matrimonio, lungo dieci anni, e dell'arrivo dei loro due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Complice l'amore per il cantante romano, Marica è diventata mamma giovanissima. "Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma". La prima bambina, Raffaella, nata 10 anni fa "è stata cercata per amore", sottolinea. Anche se all'epoca, prima della conoscenza con Eros, la sua attenzione era concentrata principalmente sul lavoro: "Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni". E così è stato: oggi è una delle influencer più seguite della rete, con circa 200mila follower.

Marica scende poi nei dettagli di quella che è stata la vita familiare e di coppia, nel quotidiano. "Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio".

La coppia si è separata nel giugno del 2019. Lo scorso dicembre si parlò di un riavvicinamento, ma i pettegolezzi si sono rivelati tali: le loro strade si sono separate definitivamente. E se lei nel frattempo ha ritrovato l'amore grazie all'imprenditore Charley Vezza, lui non ha ufficializzato alcuna relazione.