Marica Pellegrinelli, è nata la figlia. La reazione di Eros e Aurora Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta. A comunicarlo è stata la modella con un post e due storie su Instagram. Lei e il compagno, William Djoko, sono diventati genitori di Ariela Wilhelmina Djoko, questo il nome scelto per la piccola che è nata il 29 aprile scorso.

Pellegrinelli è molto riservata e forse per questo motivo ha scelto di comunicare la nascita della piccola solo con alcuni giorni di ritardo. "Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile", ha scritto a corredo del post con le prime foto della bimba Marica.

"Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia - Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra, di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme. La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni. Grazie", ha concluso la modella.

Sotto alle foto sono moltissimi i commenti di congratulazioni e di gioia. Nessuno però da parte di Eros Ramazzotti, ex marito di Pellegrinelli e padre dei suoi primi due figli, e Aurora Ramazzotti. I due, e Dalila Gelsomino, la nuova compagna di Eros, hanno preferito mettere solo un "mi piace" al post.