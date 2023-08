Marica Pellegrinelli pubblica un tenero video della figlia: "Ti guardiamo vivere da 12 anni"

Per augurare buon compleanno alla figlia Raffaela Maria, Marica Pellegrinelli ha scelto di pubblicare un video, un breve ma dolcissimo filmato privato in bianco e nero che esprime l'emozione di vederla crescere giorno per giorno. Oggi la primogenita che la modella ha avuto dall'ex marito Eros Ramazzotti compie 12 anni e a lei la sua mamma ha rivolto una dedica che, traendo spunto dalle immagini in cui la festeggiata ancora piccolissima è intenta ad arrampicarsi, inciampare e rialzarsi, racconta la gioia di starle accanto oggi come ieri e nel futuro.

"Ti guardiamo da 12 anni vivere, quasi inciampi ma spesso riesci ad arrivare sola, noi siamo pronti a salvarti nel caso ci fosse una caduta, so che lo sai; credo sia questo una delle forme di amore più alta" si legge nella didascalia. E ancora: "Prometto che saprò difenderti lasciandoti libera di imparare a volare", conclude il messaggio, apprezzato da amici e follower che lo commentano con affetto. Le parole di mamma Marica seguono quelle di papà Eros e il post della sorella Aurora che ha raccontato come la sua prima sorella, nata quando lei aveva 15 anni, le abbia cambiato la vita: "Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita", ha scritto Aurora, con lei nelle foto inedite che la mostrano zia del piccolo Cesare.